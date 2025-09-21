Климатолог: К 2050 году зимы в Москве потеплеют на 1–3 градуса

Зимы в Москве и Центральном федеральном округе к 2050 году могут стать теплее на один-три градуса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальника отдела метеорологии и климата Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Николая Терешонока.

Так, согласно данным исследования, к 2030 году средняя температура зимой в Москве может составить примерно минус четыре градуса. По словам климатолога, в северных регионах годовое количество осадков может увеличиться на 20–40 мм, а в южных — наоборот сократиться на сопоставимую величину.