Климатолог: К 2050 году зимы в Москве потеплеют на 1–3 градуса
Зимы в Москве и Центральном федеральном округе к 2050 году могут стать теплее на один-три градуса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальника отдела метеорологии и климата Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Николая Терешонока.
Так, согласно данным исследования, к 2030 году средняя температура зимой в Москве может составить примерно минус четыре градуса. По словам климатолога, в северных регионах годовое количество осадков может увеличиться на 20–40 мм, а в южных — наоборот сократиться на сопоставимую величину.
Однако, добавил специалист, зимние температуры в средней полосе уже демонстрируют устойчивую тенденцию к росту. Климатолог рассказал, что отдельные понижения температуры возможны, но общий тренд останется восходящим. Терешонок связал это с ростом содержания углерода в атмосфере и усилением парникового эффекта.
Ранее ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что циклон «Бернвард» принесет в Москву октябрьский холод уже на следующей неделе, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
