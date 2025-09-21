СМИ: Генерал-полковника Лапина уволили с военной службы

Генерал-полковника Александра Лапина уволили с военной службы. Об этом сообщает РБК.

Вместо этого его назначили помощником главы Татарстана, пишет Татар-информ.

По данным РБК, командующим Ленинградским военным округом теперь будет генерал-полковник Евгений Никифоров. При этом официальных указов об увольнении Лапина и его назначении на должность главы республики пока не было.

Известно, что в августе генерал-полковник оставил должность командующего Ленинградским военным округом. СМИ писали, что это произошло в связи ухудшением состояния здоровья Лапина.

Александра Лапина в 2017 году назначили начальником штаба группировки российских войск в Сирии. Тогда же в ноябре он возглавил командование Центрального военного округа. С октября 2018-го по январь 2019-го Лапин командовал группировкой войск в Сирии, а в июле 2022 года был удостоен звания Героя России, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
