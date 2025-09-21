МИД: РФ держит на контроле ситуацию вокруг задержания в Болгарии россиянина из-за взрыва в Бейруте

Россия держит на контроле ситуацию вокруг задержания в Болгарии российского бизнесмена Игоря Гречушкина, судно которого связывают со взрывом в порту Бейрута в августе 2020 года. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителей МИД РФ.

По данным источника, посольство России в Софии еще не получало официального уведомления по этому вопросу от болгарских компетентных органов. Уточняется, что сам Гречушкин и уполномоченные им лица в российскую дипломатическую миссию тоже пока не обратились. В МИД заверили, что при необходимости сотрудники консульского отдела посольства готовы будут оказать 48-летнему россиянину содействие.