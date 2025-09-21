МИД: РФ держит на контроле ситуацию вокруг задержания в Болгарии россиянина из-за взрыва в Бейруте
Россия держит на контроле ситуацию вокруг задержания в Болгарии российского бизнесмена Игоря Гречушкина, судно которого связывают со взрывом в порту Бейрута в августе 2020 года. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителей МИД РФ.
По данным источника, посольство России в Софии еще не получало официального уведомления по этому вопросу от болгарских компетентных органов. Уточняется, что сам Гречушкин и уполномоченные им лица в российскую дипломатическую миссию тоже пока не обратились. В МИД заверили, что при необходимости сотрудники консульского отдела посольства готовы будут оказать 48-летнему россиянину содействие.
16 сентября стало известно, что в Болгарии задержали Игоря Гречушкина. Его объявили в розыск по запросу ливанских судебных органов.
Взрыв в порту Бейрута произошел 4 августа 2020 года. В результате ЧП погибли 137 человек, еще примерно пять тысяч были ранены, несколько десятков граждан числятся пропавшими без вести. Ущерб был оценен в несколько миллиардов долларов.
На следующий день стало известно, что владельцем взорвавшегося и задержанного в Бейруте судна «Rhosus» оказался Гречушкин. После задержания корабля в столице Ливана он был вынужден выплачивать неустойку, а потом инициировал процедуру банкротства, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Лавров рассказал о провалившихся попытках сорвать «Интервидение»
- Климатолог: К 2050 году зимы в Москве потеплеют на 1–3 градуса
- ЦБТ: В РФ можно будет подтверждать льготы на проезд с помощью биометрии
- СМИ: Генерал-полковника Лапина уволили с военной службы
- МО: За ночь ПВО сбили 19 БПЛА ВСУ
- Автобус с людьми упал в овраг в эксклаве Азербайджана
- МИД: РФ держит на контроле ситуацию вокруг задержания в Болгарии россиянина из-за взрыва в Бейруте
- РФ вошла в тройку стран с самым большим гендерным разрывом в зарплате
- СМИ: Михаил Ефремов раньше вернется на сцену театра
- Никита Кологривый попал под камнепад в Дагестане
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru