ЦБТ: В РФ можно будет подтверждать льготы на проезд с помощью биометрии

Россияне смогут подтверждать льготы на проезд с помощью биометрии, так как у биометрических данных появится функция соцкарты. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Центра биометрических технологий (ЦБТ) Владислава Поволоцкого.

По его словам, такая система в пилотном режиме может быть реализована не раньше следующего года. Специалист добавил, что эта функция может быть запущена вторым этапом после внедрения биометрии в метро. При этом Поволоцкий подчеркнул, что основным вопросом является источник достоверной информации о льготах, которую потом можно будет привязывать к профилю пользователя.

ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
