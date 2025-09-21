ЦБТ: В РФ можно будет подтверждать льготы на проезд с помощью биометрии

По его словам, такая система в пилотном режиме может быть реализована не раньше следующего года. Специалист добавил, что эта функция может быть запущена вторым этапом после внедрения биометрии в метро. При этом Поволоцкий подчеркнул, что основным вопросом является источник достоверной информации о льготах, которую потом можно будет привязывать к профилю пользователя.

Ранее председатель «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин в интервью НСН выступили против единых правил организации парковок в разных регионах страны.

