Автобус с людьми упал в овраг в эксклаве Азербайджана
21 сентября 202511:54
В эксклаве Азербайджана в Нахичеванской автономной республике упал в овраг автобус с пассажирами. Об этом сообщает агентство «APA».
По данным источника, в результате ЧП пострадали 16 человек, в том числе водитель автобуса. Отмечается, что всех их госпитализировали в местную больницу.
С настоящий момент на месте ДТП работают сотрудники полиции и МЧС. Выясняются обстоятельства произошедшего.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в ДТП с машиной скорой помощи на западе Москвы пострадали три человека.
