Автобус с людьми упал в овраг в эксклаве Азербайджана

По данным источника, в результате ЧП пострадали 16 человек, в том числе водитель автобуса. Отмечается, что всех их госпитализировали в местную больницу.

С настоящий момент на месте ДТП работают сотрудники полиции и МЧС. Выясняются обстоятельства произошедшего.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в ДТП с машиной скорой помощи на западе Москвы пострадали три человека.