МО: За ночь ПВО сбили 170 дронов ВСУ
Минувшей ночью 15 марта российские силы ПВО уничтожили 170 беспилотников ВСУ над регионами страны. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
В ведомстве рассказали, что это произошло в период с 21:00 по московскому времени 14 марта до 07:00 утра 15 марта. Известно, что 20 из дронов, сбитых в это время, летели на Москву.
По данным Минобороны, ПВО также удалось ликвидировать украинские БПЛА над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Калужской, Курской, Ростовской, Саратовской, Смоленской, Тверской и Тульской областями. В министерстве добавили, что еще часть дронов была сбита над Краснодарским краем, Адыгеей, Крымом, Черным морем и Московским регионом. При этом в Минобороны не уточнили, сколько именно БПЛА ВСУ было сбито над каждым из регионов.
Ранее губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил, что ВСУ атаковали многоквартирный дом в Волгограде, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
