В Ростовской области при атаке БПЛА ВСУ пострадали 2 человека

В Ростовской области в результате атаки БПЛА ВСУ пострадали два человека. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Юрий Слюсарь.

Отмечается, что раненым оказали первую медпомощь.

Четыре человека пострадали при атаках украинских дронов в Белгородской области

По словам губернатора, в хуторе Ленинаван Мясниковского района в результате ЧП загорелся легковой автомобиль и были повреждены два частных дома. Пожар удалось оперативно потушить. Кроме того, добавил Слюсарь, в нескольких соседних домах выбило стекла. Он подчеркнул, что на место происшествия выехали все дежурные службы.

Ранее губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил, что средства ПВО отразили массированную атаку беспилотников на объекты энергоинфраструктуры региона, передают «Известия».

