МО: ВС России поразили объекты энергоинфраструктуры Украины

Российские военные поразили объекты энергетической инфраструктуры Украины, которые использовались в интересах ВСУ, а также цеха производства и места подготовки запуска беспилотников дальнего действия. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

В ведомстве добавили, что ВС РФ также ликвидировали пункты временной дислокации ВСУ и иностранных наемников в 142 районах. Отмечается, что для ударов были использованы силы оперативно-тактической авиации, ракетных войск и артиллерии группировок войск ВС РФ, а также ударные БПЛА.

СМИ: Под Харьковом на учебных полигонах ВСУ выросло число небоевых потерь

Кроме того, в Минобороны рассказали, что российские силы ПВО уничтожили шесть управляемых авиационных бомб и реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS американского производства. К тому же, добавили в МО, российским военным удалось сбить управляемую ракету большой дальности «Нептун» и 274 дрона ВСУ.

Ранее губернатор Курской области Александр Хинштейн объявил, что за минувшие сутки ВСУ почти 50 раз из артиллерии атаковали отселенные приграничные районы региона, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: ТАСС
