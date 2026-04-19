МО: ВС России поразили объекты энергоинфраструктуры Украины

Российские военные поразили объекты энергетической инфраструктуры Украины, которые использовались в интересах ВСУ, а также цеха производства и места подготовки запуска беспилотников дальнего действия. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

В ведомстве добавили, что ВС РФ также ликвидировали пункты временной дислокации ВСУ и иностранных наемников в 142 районах. Отмечается, что для ударов были использованы силы оперативно-тактической авиации, ракетных войск и артиллерии группировок войск ВС РФ, а также ударные БПЛА.