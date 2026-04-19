Хинштейн: За сутки ВСУ почти 50 раз атаковали курское приграничье
За минувшие сутки ВСУ 48 раз из артиллерии атаковали отселенные приграничные районы Курской области. Об этом в своем канале в МАХ написал губернатор региона Александр Хинштейн.
По его словам, в период с 09:00 часов утра по московскому времени 18 апреля до 07:00 19 апреля там также сбили 54 БПЛА ВСУ. Отмечается, что в результате атаки нет жертв.
Кроме того, Хинштейн рассказал, что беспилотники ВСУ 16 раз атаковали территорию региона с помощью взрывных устройств. По словам политика, возле деревни Сухая Рыльского района пострадали три человека, их доставили в Курскую областную больницу.
К тому же губернатор добавил, что в результате атаки автомобиль был посечен осколками. В поселке Крупец повреждена кровля дома. В селе Михайловка в доме выбиты окна, посечен фасад и повреждена кровля, рассказал Хинштейн.
«В селе Ржава Глушковского района два домовладения уничтожены огнем», - написал он.
В свою очередь глава Белгородской области Вячеслав Гладков объявил, что за прошедшие сутки ВСУ атаковали шесть округов региона примерно 50 беспилотниками, пострадал один мирный житель.
Ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что в Таганроге при атаке ВСУ пострадали три человека, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
