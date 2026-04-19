Хинштейн: За сутки ВСУ почти 50 раз атаковали курское приграничье

За минувшие сутки ВСУ 48 раз из артиллерии атаковали отселенные приграничные районы Курской области. Об этом в своем канале в МАХ написал губернатор региона Александр Хинштейн.

По его словам, в период с 09:00 часов утра по московскому времени 18 апреля до 07:00 19 апреля там также сбили 54 БПЛА ВСУ. Отмечается, что в результате атаки нет жертв.

Кроме того, Хинштейн рассказал, что беспилотники ВСУ 16 раз атаковали территорию региона с помощью взрывных устройств. По словам политика, возле деревни Сухая Рыльского района пострадали три человека, их доставили в Курскую областную больницу.