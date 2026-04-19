СМИ: Под Харьковом на учебных полигонах ВСУ выросло число небоевых потерь
В Харьковской области увеличилось число небоевых потерь на учебных полигонах штурмовиков ВСУ в Чугуевском районе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителей российских силовых структур.
Согласно данным источника, накануне стало известно, что один из украинских военнослужащих там скончался от менингоэнцефалита. Издание писало, что, по словам вдовы покойного, мужчина отказался обращаться к врачам, так как в этом случае вместо госпиталя он бы оказался в составе штурмовой группы, добавила она.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что на Украине предложили легализовать оружие для гражданского населения.
