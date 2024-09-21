МО: ВС России нанесли поражение западному сухогрузу с ракетами для Киева

ВС России нанесли поражение сухогрузу, на котором находились западные ракеты и боеприпасы, предназначавшиеся для Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

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В ведомстве также добавили, что за сутки российским военным удалось сбить более 170 украинских дронов, 10 снарядов HIMARS и шесть ракет «Нептун».

Ранее замначальника Главного военно-политического управления Минобороны, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что в Курской области около 60 бойцов ВСУ ушли со своих позиций, отступив к границе, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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