МО: ВС России нанесли поражение западному сухогрузу с ракетами для Киева
21 сентября 202412:46
ВС России нанесли поражение сухогрузу, на котором находились западные ракеты и боеприпасы, предназначавшиеся для Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
В ведомстве также добавили, что за сутки российским военным удалось сбить более 170 украинских дронов, 10 снарядов HIMARS и шесть ракет «Нептун».
Ранее замначальника Главного военно-политического управления Минобороны, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что в Курской области около 60 бойцов ВСУ ушли со своих позиций, отступив к границе, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Число погибших при ударе по Бейруту возросло до 31
- Алаудинов заявил о больших потерях ВСУ в районе Суджи Курской области
- В Тверской области после атаки БПЛА перекрыли участок трассы М-9
- МО: ВС России нанесли поражение западному сухогрузу с ракетами для Киева
- В Стерлитамаке из-за угрозы обрушения эвакуировали многоквартирный дом
- Умер оперный певец Владислав Верестников
- Замминистра туризма Нижегородской области Галкина погибла в ДТП
- Bloomberg: План победы Зеленского включает поставки от США и членство в НАТО
- МЧС: В сентябре в Карском море обследуют затопленную подлодку К-27
- В Тверской области эвакуировали пассажиров ж/д станции Старая Торопа
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru