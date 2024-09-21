Алаудинов: В Курской области 60 украинских военных сбежали от ВС России

Около 60 бойцов ВСУ ушли со своих позиций и отступили в сторону границы в Курской области. Об этом заявил замначальника Главного военно-политического управления Минобороны, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.

Алаудинов заявил об освобождении курских сел Николаево-Дарьино и Дарьино

«На одном участке... человек 60 просто снялись, убежали. Там командование пыталось их всеми своими фибрами вернуть обратно, но они сказали, что все, воевать не будем», — рассказал генерал-майор в своем Telegram-канале.

По его словам, украинские солдаты бросили все и «поперли в сторону границы».

Кроме того, Алаудинов сообщил, что российские военные стремительно продвигаются на донецком направлении. Здесь армия РФ взяла под контроль город Украинск.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Курская ОбластьВСУВооруженные Силы РФ

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