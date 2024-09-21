Алаудинов: В Курской области 60 украинских военных сбежали от ВС России

«На одном участке... человек 60 просто снялись, убежали. Там командование пыталось их всеми своими фибрами вернуть обратно, но они сказали, что все, воевать не будем», — рассказал генерал-майор в своем Telegram-канале.

По его словам, украинские солдаты бросили все и «поперли в сторону границы».

Кроме того, Алаудинов сообщил, что российские военные стремительно продвигаются на донецком направлении. Здесь армия РФ взяла под контроль город Украинск.

