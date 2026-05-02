МО: ВС РФ освободили Мирополье в Сумской области

Российские военные взяли под контроль населенный пункт Мирополье в Сумской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

В ведомстве уточнили, что в операции по освобождению приняли участие подразделения группировки войск «Север». До этого в МО рассказали о взятии под контроль села Покаляное в Харьковской области.

Ранее в Минобороны РФ объявили, что минувшей ночью 2 мая российские силы ПВО сбили над территорией страны 215 украинских беспилотников, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: ТАСС / Река Александр
