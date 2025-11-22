СМИ: В аэропорту «Домодедово» свыше 300 пассажиров остались без багажа

В Москве в аэропорту «Домодедово» больше 300 пассажиров свыше четырех часов ждут свой багаж. Об этом сообщает Telegram-канал «Baza».

Известно, что проблема затронула три рейса авиакомпании «Air Arabia», которые прибыли в Москву из Шарджи. При этом в аэропорту объяснили, что в пункте вылета не отгрузили примерно полторы тонны вещей. Отмечается, что туристы не могут выйти, иначе они пропустят таможенный контроль, и их не пустят обратно.

Путешественники рассказали изданию, что многие из них уже опоздали на свои стыковочные рейсы и потеряли деньги. При этом, согласно информации источника, сотрудники аэропорта почти не предоставляют никаких услуг для ожидающих. По словам туристам, им выдали лишь кулер с водой.

Ранее исполнительный директор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев в интервью НСН отметил, что принятие закона, который ограничит иностранные авиакомпании, ни к чему не приведет, нарушения прав пассажиров происходят на фоне перестраховки компаний из-за закрытия воздушного пространства в России.

ФОТО: НСН//Екатерина Галайда-Перера
