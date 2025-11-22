СМИ: В Москве из-за поджога сгорели 7 авто и 2 мотоцикла

В Москве в результате поджога сгорели семь машин и два мотоцикла. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По данным источника, ЧП на Донецкой улице в столице случилось в ночь на 22 ноября. Издание писало, что неизвестный поджег мусорный контейнер во дворе одного из домов, после чего пламя перекинулось на припаркованные рядом автомобили.

Нежилое здание загорелось в центре Москвы

Отмечается, что пожар удалось потушить, в результате инцидента никто не пострадал. В настоящий момент правоохранители разыскивают злоумышленника.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что подросток поджег один из залов в кинотеатре столичного торгового центра «Авиапарк».

