СМИ: В Москве из-за поджога сгорели 7 авто и 2 мотоцикла

В Москве в результате поджога сгорели семь машин и два мотоцикла. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По данным источника, ЧП на Донецкой улице в столице случилось в ночь на 22 ноября. Издание писало, что неизвестный поджег мусорный контейнер во дворе одного из домов, после чего пламя перекинулось на припаркованные рядом автомобили.