СМИ: В Москве из-за поджога сгорели 7 авто и 2 мотоцикла
В Москве в результате поджога сгорели семь машин и два мотоцикла. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
По данным источника, ЧП на Донецкой улице в столице случилось в ночь на 22 ноября. Издание писало, что неизвестный поджег мусорный контейнер во дворе одного из домов, после чего пламя перекинулось на припаркованные рядом автомобили.
Отмечается, что пожар удалось потушить, в результате инцидента никто не пострадал. В настоящий момент правоохранители разыскивают злоумышленника.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что подросток поджег один из залов в кинотеатре столичного торгового центра «Авиапарк».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В МВД назвали самые распространенные схемы мошенников
- СМИ: В Москве из-за поджога сгорели 7 авто и 2 мотоцикла
- СМИ: В РФ зафиксировали нехватку инсулина
- СМИ: В аэропорту «Домодедово» свыше 300 пассажиров остались без багажа
- В РФ предложили не возвращать квартиры обманутым продавцам до возврата денег
- СМИ: Мадуро усилил меры личной безопасности из-за США
- В России могут появиться SMS-предупреждения о разговоре с мошенником
- В Рыльске ВСУ атаковали подстанцию в микрорайоне Боровском
- Президент Паралимпийского комитета РФ попал в базу «Миротворца»
- Путин: РФ готова к переговорам, но ее устраивает динамика СВО
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru