Число пострадавших в ДТП с автобусом и грузовиком на Ставрополье увеличилось до 38
На Ставрополье число пострадавших в ДТП с участием автобуса «Грузия-Москва» и «Камаза» увеличилось до 38 человек, среди них десять детей. Об этом говорится в канале Госавтоинспекции региона в «Максе».
До этого сообщалось о пяти погибших и еще 24 пострадавших, включая пятерых детей.
В Госавтоинспекции уточнили, что 38 пострадавших доставили в ЦГБ Пятигорска. Согласно предварительной информации, в автобусе находилось 43 человека.
Ночью 30 августа на 3-м километре федеральной автодороги «Кавказ» водитель автобуса, выбрав небезопасную скорость, не выдержал дистанцию до впереди идущего грузовика, в результате чего произошло столкновение. После этого автобус съехал в кювет.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в Москве Mercedes влетел на тротуар и сбил людей.
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