Число пострадавших в ДТП с автобусом и грузовиком на Ставрополье увеличилось до 38

На Ставрополье число пострадавших в ДТП с участием автобуса «Грузия-Москва» и «Камаза» увеличилось до 38 человек, среди них десять детей. Об этом говорится в канале Госавтоинспекции региона в «Максе».

До этого сообщалось о пяти погибших и еще 24 пострадавших, включая пятерых детей.