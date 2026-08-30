В РФ изменят правила отзыва сотрудников из отпуска
В России с 1 сентября 2026 года в силу вступают новые правила, по которым работодатель может отзывать из отпуска сотрудников, работающих во вредных или опасных условиях труда. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на эксперта Президентской академии РАНХиГС Татьяну Подольскую.
Однако, по словам специалиста, это возможно только при условии чрезвычайных обстоятельств, то есть для предотвращения ЧС или ликвидации ее последствий. До этого работников вредных производств нельзя было отзывать из отпуска.
При этом Подольская добавила, что обязательным условием является доказанная необходимость непосредственного участия конкретного работника исходя из его трудовой функции, но самого факта возникновения ЧС для отзыва из отпуска недостаточно.
Для защиты прав этой категории работников предусмотрен комплекс гарантий, заметила эксперт. В частности, это касается обязательного письменного согласия сотрудника на отзыв. Кроме того, часы работы в период отзыва подлежат оплате не менее чем в двойном размере, а неиспользованная часть отпуска предоставляется по выбору работника в удобное для него время в течение рабочего года или присоединяется к отпуску за следующий рабочий год.
Подчеркивается, что нововведения не расширяют произвольные полномочия работодателя, а лишь формируют механизм, который позволяет в исключительных ситуациях оперативно привлекать профильных специалистов для предотвращения или устранения последствий ЧС при одновременном обеспечении их трудовых прав и дополнительных гарантий.
Ранее заместитель генерального директора сервиса «Работа.ру» Александр Ветерков в интервью НСН отметил, что вместо удаленного формата работы российские работодатели все чаще предлагают гибридную занятость, и в дальнейшем эта тенденция продолжится.
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