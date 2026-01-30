ВС России взяли под контроль Речное и Терноватое
30 января 202612:31
Армия России освободила еще два населенных пункта в зоне проведения специальной военной операции. Об этом заявили в Минобороны.
Так, группировка войск «Днепр» взяла под свой контроль поселок Речное в Запорожской области.
В свою очередь, группировка «Восток» освободила поселок Терноватое Запорожской области, пишет RT. Отмечается, что российские бойцы продвинулись в глубину обороны ВСУ.
Ранее Вооруженные силы РФ освободили населенный пункт Белая Береза в Сумской области.
