Армия России освободила еще два населенных пункта в зоне проведения специальной военной операции. Об этом заявили в Минобороны.

Так, группировка войск «Днепр» взяла под свой контроль поселок Речное в Запорожской области.

В свою очередь, группировка «Восток» освободила поселок Терноватое Запорожской области, пишет RT. Отмечается, что российские бойцы продвинулись в глубину обороны ВСУ.

Ранее Вооруженные силы РФ освободили населенный пункт Белая Береза в Сумской области.

