МО: ВС РФ освободили Кузьминовку в ДНР
5 октября 202512:36
Российские военные взяли под контроль населенный пункт Кузьминовка в ДНР. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
В ведомстве уточнили, что в операции по освобождению приняли участие подразделения «Южной» группировки войск.
До этого СМИ писали, что ВС РФ осуществили одну из крупнейших атак на Львов на Украине.
Ранее в Минобороны сообщили, что минувшей ночью 5 октября ПВО сбили свыше 30 беспилотников ВСУ над территорией России, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
