МО: ВС РФ освободили Кузьминовку в ДНР

Российские военные взяли под контроль населенный пункт Кузьминовка в ДНР. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

Кимаковский: В Северске начались городские бои

В ведомстве уточнили, что в операции по освобождению приняли участие подразделения «Южной» группировки войск.

До этого СМИ писали, что ВС РФ осуществили одну из крупнейших атак на Львов на Украине.

Ранее в Минобороны сообщили, что минувшей ночью 5 октября ПВО сбили свыше 30 беспилотников ВСУ над территорией России, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: Алексей Коновалов / ТАСС
