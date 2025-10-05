МО: ВС РФ освободили Кузьминовку в ДНР

В ведомстве уточнили, что в операции по освобождению приняли участие подразделения «Южной» группировки войск.

До этого СМИ писали, что ВС РФ осуществили одну из крупнейших атак на Львов на Украине.

Ранее в Минобороны сообщили, что минувшей ночью 5 октября ПВО сбили свыше 30 беспилотников ВСУ над территорией России, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».