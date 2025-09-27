В Чувашии БПЛА атаковал нефтеперекачивающую станцию

Попытку применения украинских беспилотников зафиксировали на территории Чувашии, атаке подверглась нефтеперекачивающая станция в Цивильском округе. Об этом заявил глава республики Олег Николаев.

«Удар нанесен по нефтеперекачивающей станции возле поселка Конар... Причинен незначительный ущерб. Работа объекта приостановлена», - написал Николаев в Telegram-канале.

По словам главы Чувашии, никто не пострадал, населению ничто не угрожает.

Ранее на Афипском нефтеперерабатывающем заводе в Краснодарском крае произошел пожар из-за падения фрагментов БПЛА.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Юрий Слюсарь/Telegram
ТЕГИ:БеспилотникиЧувашия

Горячие новости

Все новости

партнеры