В Воронежской области промышленное здание повреждено из-за атаки БПЛА
Повреждения зафиксированы в Воронежской области после атаки беспилотников ВСУ. Об этом сообщил глава региона Александр Гусев.
Губернатор отметил, что ночью в трех районах и одном городском округе ликвидировали десять БПЛА.
«В одном районе повреждена кровля и выбито несколько стекол в промышленном здании, в другом в частном домовладении посечена крыша хозпостройки», - написал Гусев в Telegram-канале.
По его словам, никто не пострадал.
Ранее Минобороны сообщило, что в Воронежской области средства ПВО нейтрализовали десять украинских дронов самолетного типа.
