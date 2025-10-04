В Воронежской области промышленное здание повреждено из-за атаки БПЛА

Повреждения зафиксированы в Воронежской области после атаки беспилотников ВСУ. Об этом сообщил глава региона Александр Гусев.

Губернатор отметил, что ночью в трех районах и одном городском округе ликвидировали десять БПЛА.

«В одном районе повреждена кровля и выбито несколько стекол в промышленном здании, в другом в частном домовладении посечена крыша хозпостройки», - написал Гусев в Telegram-канале.

По его словам, никто не пострадал.

Ранее Минобороны сообщило, что в Воронежской области средства ПВО нейтрализовали десять украинских дронов самолетного типа.

