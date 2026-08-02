МО: ВС РФ поразили объекты ВСУ в портах Украины

В ведомстве рассказали, что в порту «Одесса» ВС РФ поразили резервуары с горючим, предназначавшимся для ВСУ. При этом в порту «Николаев» российские военные уничтожили морской буксир, переоборудованный для применения безэкипажных катеров.

Кроме того, в Минобороны добавили, что в Черном море ВС России ликвидировали судно типа «сухогруз», перевозившее военное имущество.

Ранее в МО объявили, что ночью 2 августа над Россией сбили 635 дронов ВСУ, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».