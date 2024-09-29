В ведомстве рассказали, что в зоне ответственности группировки «Запад» ВСУ потеряли до 450 бойцов, девять автомобилей, орудие Д-20, две гаубицы Д-30 и САУ «Гвоздика». Российские войска также поразили натовскую технику: польскую САУ Krab, гаубицу М198 США, а также британские гаубицы FH-70 и L-119. К тому же были уничтожены три склада боеприпасов.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что ВС России заблокировали войска ВСУ в Угледаре.

