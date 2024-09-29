МО: Российские войска освободили Макеевку в ЛНР

Российские войска освободили населенный пункт Макеевка в ЛНР, сообщает Министерство обороны России.

Отмечается, что операция была проведена подразделениями группировки «Запад». По данным источника, в районе Макеевки, Купянска, Григоровки и Торского они поразили живую силу и технику ВСУ. При этом российским войскам также удалось отразить контратаку украинских штурмовиков.

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В ведомстве рассказали, что в зоне ответственности группировки «Запад» ВСУ потеряли до 450 бойцов, девять автомобилей, орудие Д-20, две гаубицы Д-30 и САУ «Гвоздика». Российские войска также поразили натовскую технику: польскую САУ Krab, гаубицу М198 США, а также британские гаубицы FH-70 и L-119. К тому же были уничтожены три склада боеприпасов.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что ВС России заблокировали войска ВСУ в Угледаре.

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ФОТО: РИА Новости
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