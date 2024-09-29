Пожар в ЖК и 10 взрывов: ВСУ атаковали Воронеж

К тому же ночью 29 сентября в жилом комплексе «Новое Отрадное» в Новоусманском районе Воронежской области от попадания обломков украинского беспилотника выбило стекла. 

ВСУ массово атаковали Воронежскую область. В нескольких районах региона произошли пожары, в некоторых домах выбиты окна, повреждены автомобили. При этом минувшей ночью ВСУ атаковали и другие регионы России.

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АТАКА НА ВОРОНЕЖ

Ночью 29 сентября произошла массированная атака украинских беспилотников на Воронежскую область. Всего над регионом было сбито 17 дронов.

В результате падения обломков БПЛА ВСУ на Московском проспекте в Воронеже в одном из жилых комплексов произошло возгорание, которое позже удалось локализовать. По словам губернатора Воронежской области Александра Гусева, примерно в 04:00 часа утра пожар также был зафиксирован в жилой застройке в левобережной части города, еще несколько беспилотников вспыхнули на земле на окраине города и в области.

«По предварительным данным, пострадавших нет. Оперативные службы находятся на месте. Напоминаю: приближаться к лежащим БПЛА и их фрагментам недопустимо! В случае обнаружения беспилотника, не подходя к нему, сообщите по телефону 112», - написал Гусев в своем Telegram-канале.

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От падения обломков украинских дронов пострадал и ЖК «Новое Отрадное» на улице Первомайская в селе Рыкань в Новоусманском районе Воронежской области. По данным Telegram-канала «Baza», в жилом комплексе выбило стекла в квартирах и подъездах, во дворе повредило несколько автомобилей. Как сообщил Telegram-канал «Mash» в ЖК также было повреждено примерно восемь балконов.

Крыша одного из многоэтажных домов в регионе тоже была задета падающим БПЛА. Местные жители сообщили о более чем десяти взрывах, передает Telegram-канал «Baza».

АТАКА НА ДРУГИЕ РЕГИОНЫ РОССИИ

Ночью 29 сентября атаке ВСУ подверглись еще несколько южных регионов России. Так, в частном доме в селе Шабельское Щербиновского района Краснодарского края при падении украинского БПЛА выбило окна и двери, повредило автомобиль.

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«Пострадавших в результате происшествия нет. На месте работают сотрудники правоохранительных органов и специальных служб, администрации района. Территория оцеплена», - написал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале.

По его словам, семье, которая проживала в поврежденном доме, помогли на время переехать к родственникам. Кондратьев также пообещал помочь ее членам восстановить имущество.

Атаке ВСУ подверглась и Ростовская область. Глава региона Василий Голубев рассказал, что в Азовском районе российские силы ПВО сбили четыре дрона ВСУ. По словам чиновника, в результате падения обломков одного из них загорелась сухая трава, но пожар удалось оперативно потушить.

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«Минувшей ночью подразделения ПВО успешно отразили воздушную атаку. В небе над Ростовской областью было уничтожено 18 БПЛА, в том числе пять — в юго-западной части региона и 13 — в Миллеровском районе. По оперативной информации пострадавших и разрушений на земле нет», - написал Голубев в своем Telegram-канале.

Система ПВО сработала и над Луганском. РИА Новости со ссылкой на силовые структуры сообщило, что там был сбит украинский беспилотник с боеприпасом кассетного типа. При этом в Минобороны России пока не комментировали эту информацию.

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Позже стало известно, что в результате падения беспилотного летательного аппарата ВСУ никто не пострадал, но были частично повреждены несколько жилых построек. Очевидцы рассказали, что в обломках обнаружили поражающие элементы.

Всего за минувшую ночь над территорией России было уничтожено 125 дронов ВСУ. Так, 67 БПЛА были перехвачены и сбиты российскими силами ПВО над Волгоградской областью, 18 — над Ростовской, по 17 — над Белгородской и Воронежской областями, по одному над Брянской и Курской областями, а также над Краснодарским краем. Еще три беспилотника уничтожили над акваторией Азовского моря, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Алексей Штокал
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