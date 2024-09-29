Пожар в ЖК и 10 взрывов: ВСУ атаковали Воронеж

АТАКА НА ВОРОНЕЖ

Ночью 29 сентября произошла массированная атака украинских беспилотников на Воронежскую область. Всего над регионом было сбито 17 дронов.

В результате падения обломков БПЛА ВСУ на Московском проспекте в Воронеже в одном из жилых комплексов произошло возгорание, которое позже удалось локализовать. По словам губернатора Воронежской области Александра Гусева, примерно в 04:00 часа утра пожар также был зафиксирован в жилой застройке в левобережной части города, еще несколько беспилотников вспыхнули на земле на окраине города и в области.

«По предварительным данным, пострадавших нет. Оперативные службы находятся на месте. Напоминаю: приближаться к лежащим БПЛА и их фрагментам недопустимо! В случае обнаружения беспилотника, не подходя к нему, сообщите по телефону 112», - написал Гусев в своем Telegram-канале.