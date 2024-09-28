СМИ: ВС России заблокировали войска ВСУ в Угледаре

ВС России заблокировали украинские войска в Угледаре. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

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По данным источника, единственная дорога, по которой бойцы ВСУ пытаются выйти, тоже находится под полным контролем российских военных. Силовики также рассказали, что на данном участке в зоне СВО противник несет большие потери и массово сдается в плен.

Ранее в Минобороны России рассказали, что за неделю ВСУ лишились 16 тысяч 140 военных, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: РИА Новости
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