СМИ: ВС России заблокировали войска ВСУ в Угледаре
28 сентября 202411:51
ВС России заблокировали украинские войска в Угледаре. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры.
По данным источника, единственная дорога, по которой бойцы ВСУ пытаются выйти, тоже находится под полным контролем российских военных. Силовики также рассказали, что на данном участке в зоне СВО противник несет большие потери и массово сдается в плен.
Ранее в Минобороны России рассказали, что за неделю ВСУ лишились 16 тысяч 140 военных, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru