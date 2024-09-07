МО России: Бойцы группировки «Центр» освободили Калиново в ДНР
7 сентября 202412:42
Вооруженные силы России взяли под контроль поселок Калиново в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Отмечается, что в операции участвовали бойцы подразделений группировки войск «Центр».
До этого ВС России взяли под контроль населенный пункт Журавка в ДНР.
Ранее представители МО РФ сообщили, что российские военные освободили Заветное в ДНР, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru