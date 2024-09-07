МО России: Бойцы группировки «Центр» освободили Калиново в ДНР

Вооруженные силы России взяли под контроль поселок Калиново в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Отмечается, что в операции участвовали бойцы подразделений группировки войск «Центр».

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До этого ВС России взяли под контроль населенный пункт Журавка в ДНР.

Ранее представители МО РФ сообщили, что российские военные освободили Заветное в ДНР, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: РИА Новости
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