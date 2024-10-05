Минобороны: Более сотни человек пока невозможно эвакуировать из Угледара
Более сотни мирных жителей, которых невозможно эвакуировать, остаются в Угледаре в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает Минобороны.
Российские военные освободили населенный пункт 3 октября, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
«Сейчас в Угледаре остаются больше сотни мирных жителей, эвакуировать которых пока нет возможности», — указали в оборонном ведомстве.
В Минобороны подчеркнули, что граждане прячутся в подвалах. Российские бойцы снабжают их продуктами и водой.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что в освобожденном Угледаре остаются около 115 мирных жителей.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru