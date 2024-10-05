Минобороны: Более сотни человек пока невозможно эвакуировать из Угледара

Российские военные освободили населенный пункт 3 октября, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

«Сейчас в Угледаре остаются больше сотни мирных жителей, эвакуировать которых пока нет возможности», — указали в оборонном ведомстве.

В Минобороны подчеркнули, что граждане прячутся в подвалах. Российские бойцы снабжают их продуктами и водой.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что в освобожденном Угледаре остаются около 115 мирных жителей.

