МО: Операторы FPV-дронов уничтожили боевую технику ВСУ

Российские операторы FPV-дронов группировки «Восток» уничтожили боевую технику ВСУ в рамках наступления штурмовых групп на Южно-Донецком направлении. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

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По данным ведомства, в течение месяца российские военные в районах Бурлацкого, Днепроэнергии, Константинополя и Новоселки ликвидировали 14 танков, свыше 40 боевых бронированных машин и примерно 80 автомобилей ВСУ.

Ранее в Минобороны сообщили, что за ночь 1 марта над несколькими регионами России было уничтожено 48 украинских беспилотников, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: ТАСС
ТЕГИ:ВСУДроныВоенныеМинобороны РФ

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