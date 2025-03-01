МО: Операторы FPV-дронов уничтожили боевую технику ВСУ
Российские операторы FPV-дронов группировки «Восток» уничтожили боевую технику ВСУ в рамках наступления штурмовых групп на Южно-Донецком направлении. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
По данным ведомства, в течение месяца российские военные в районах Бурлацкого, Днепроэнергии, Константинополя и Новоселки ликвидировали 14 танков, свыше 40 боевых бронированных машин и примерно 80 автомобилей ВСУ.
Ранее в Минобороны сообщили, что за ночь 1 марта над несколькими регионами России было уничтожено 48 украинских беспилотников, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru