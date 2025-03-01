В Удомле фрагменты БПЛА попали в окно квартиры жилого дома

Фрагменты беспилотника попали в окно жилого дома после отражения атаки дронов в Тверской области. Об этом сообщил Telegram-канал правительства региона.

Как отметил глава области Игорь Руденя, в результате отражения атаки БПЛА было зафиксировано попадание фрагментов дрона в окно квартиры в жилом доме в Удомле.

«Силы и средства работают на месте... Администрация муниципалитета временно размещает жителей дома в одном из образовательных учреждений города», - указали власти.

В правительстве добавили, что ведутся мероприятия по ликвидации последствий ЧП.

Ранее Минобороны сообщило, что ночью 1 марта в Тверской области сбили 21 дрон ВСУ.

