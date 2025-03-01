Над регионами России за ночь уничтожили 48 украинских беспилотников

Почти 50 украинских беспилотников ликвидировали над территорией России в течение прошедшей ночи. Об этом заявили в Минобороны.

«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 48 украинских беспилотных летательных аппаратов», - говорится в сообщении.

Минобороны уточнило, что 21 дрон сбили в Тверской области, 11 – в Крыму, пять – в Брянской области, по три - в Белгородской и Ростовской. Кроме того, по два БПЛА ликвидировали в Смоленской и Липецкой областях, еще один – в Курской области.

Ранее временно исполняющий обязанности главы Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что в Новошахтинске отразили атаку БПЛА.

