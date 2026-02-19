СМИ: Журналист Карлсон и его сотрудники задержаны в Израиле
Известный американский журналист Такер Карлсон рассказал о своем задержании властями Израиля, сообщает Daily Mail.
Это произошло для допроса после записи интервью с послом США Майком Хакаби в Тель-Авиве. Неизвестные представились сотрудниками аэропорта и забрали паспорта у журналиста и его помощников. При этом исполнительного продюсера отвели в отдельную комнату и потребовали, чтобы он рассказал, о чем был разговор с послом. Карлсон назвал инцидент очень странным. Отмечается, что журналист и его команда покинули страну.
Ранее Карлсон обвинил посла в том, что он не обеспечивает должной защиты христиан в Израиле. В ответ дипломат пригласил его в Израиль, чтобы обсудить все вопросы лично.
До этого президент США Дональд Трамп назвал «чокнутым» журналиста Карлсона, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
