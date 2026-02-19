Атомный ледокол «Сибирь» направляется в замерзающий Финский залив
Российский атомный ледокол «Сибирь» отправился в Финский залив, сообщает ТАСС со ссылкой на гендиректора «Росатома» Алексея Лихачева.
По его словам, судно будет обеспечить необходимые ледокольные проводки. Из-за экстремальных морозов, которые в течение нескольких недель стоят в Европе и европейской части России, Министерство транспорта РФ попросило отправить ледокол из-за угрозы судоходству.
До этого синоптики заявили, что Финский залив может полностью покрыться льдом впервые за последние 15 лет. Восточная часть залива замерзала полностью, но на запад лед не уходил из-за более высоких температур.
Ранее женщина впервые в истории стала капитаном атомного ледокола, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
