Лавров: Зеленский не хочет мира, судя по тому, что «вытворял в Мюнхене»

Президент Украины Владимир Зеленский не хочет никакого мира, если судить по тому, что он вытворял на мюнхенской конференции, сообщил телеканалу Al Arabiya глава МИД России Сергей Лавров.

Лавров напомнил о кривлянии Зеленского на переговорах в 2019 году

По его словам, достаточно послушать или прочитать, то, что Зеленский заявил. Это поможет убедиться в том, что украинский лидер не хочет никакого мира. «Он это публично заявил», - отметил глава российской дипломатии.

Также Лавров сообщил, что Россия и США займутся взаимовыгодными проектами после урегулирования, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

