Лавров: Зеленский не хочет мира, судя по тому, что «вытворял в Мюнхене»
19 февраля 202600:01
Президент Украины Владимир Зеленский не хочет никакого мира, если судить по тому, что он вытворял на мюнхенской конференции, сообщил телеканалу Al Arabiya глава МИД России Сергей Лавров.
По его словам, достаточно послушать или прочитать, то, что Зеленский заявил. Это поможет убедиться в том, что украинский лидер не хочет никакого мира. «Он это публично заявил», - отметил глава российской дипломатии.
Также Лавров сообщил, что Россия и США займутся взаимовыгодными проектами после урегулирования, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- США анонсировали новый раунд переговоров по Украине
- Атомный ледокол «Сибирь» направляется в замерзающий Финский залив
- СМИ: Журналист Карлсон и его сотрудники задержаны в Израиле
- Лавров: Зеленский не хочет мира, судя по тому, что «вытворял в Мюнхене»
- Суд арестовал главу комитета по госзаказу Петербурга
- Трамп назвал конфликт на Украине бременем для налогоплательщиков США
- Зеленский предложил провести новый раунд переговоров в феврале
- Лавров: Россия и США займутся взаимовыгодными проектами после урегулирования
- После атаки в Белгороде повреждены энергообъекты
- В Новороссийске задержан замглавы города Роман Карагодин