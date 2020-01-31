Мнения россиян о цели изменения Конституции разделились пополам
Почти половина (47%) россиян считает, что президентские поправки в Конституцию РФ будут вноситься в интересах самого глава государства Владимира Путина, чтобы расширить его полномочия и позволить ему дольше оставаться у власти. Об этом свидетельствует проведенный «Левада-центром» опрос, пишут «Ведомости».
Ещё 44% респондентов верят, что поправки в Основной закон будут внесены в интересах большинства населения, для совершенствования управления государством. Мнения тех, кто в курсе инициативы Путина, поделились поровну: за каждую версию высказались по 47% опрошенных.
При этом к самой Конституции россияне относятся всё более скептически. 30% заявили, что Основной закон не играет существенной роли, потому что с ним малок кто считается. Это рекордная с 2005 года доля респондентов, придерживающихся подобной точки зрения.
О возможных поправках в Конституцию РФ президент России Владимир Путин говорил в обращении к Федеральному Собранию 15 января. Основные поправки предложил он сам: они касались роли и статуса Госсовета, расширения полномочий Госдумы по формированию правительства, ограничения количества президентских сроков и требований к кандидатам на пост главы государства. После обращения президент создал рабочую группу из депутатов, сенаторов и общественных деятелей, которая с тех пор занимается поправками. Предполагается, что Госдума и Совет Федерации сначала утвердят поправки, затем (вероятно, в апреле) пройдёт всероссийское голосование по ним, после чего окончательно решение примет Владимир Путин.
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