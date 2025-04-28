Врач заявила, что выращивание зубов в челюсти свиньи требует 5-7 лет испытаний

Ученые ранее вырастили новые зубы из клеток человека и свиньи. Американские медики взяли клетки пульпы из удаленных человеческих зубов и объединили их с эпителиальными клетками из молочных зубов свиней. После их поместили в специальный каркас и пересадили в челюсти животных. По словам Александровской, это открытие стало настоящим прорывом.

Как заявила врач в беседе с «Газетой.Ru», ключевой аспект технологии - использование биоматрицы, которая служит «каркасом» для стволовых клеток. Эта технология открывает возможность безболезненно восстанавливать родные зубы и отказаться от протезирования.

Ранее стоматолог рассказал, как спасти зубы от кариеса, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

