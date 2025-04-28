Врач заявила, что выращивание зубов в челюсти свиньи требует 5-7 лет испытаний
Технология выращивания зубов в челюсти свиньи потребует минимум пять-семь лет испытаний, прежде чем появится в клиниках, заявила стоматолог-имплантолог Людмила Александровская.
Ученые ранее вырастили новые зубы из клеток человека и свиньи. Американские медики взяли клетки пульпы из удаленных человеческих зубов и объединили их с эпителиальными клетками из молочных зубов свиней. После их поместили в специальный каркас и пересадили в челюсти животных. По словам Александровской, это открытие стало настоящим прорывом.
Как заявила врач в беседе с «Газетой.Ru», ключевой аспект технологии - использование биоматрицы, которая служит «каркасом» для стволовых клеток. Эта технология открывает возможность безболезненно восстанавливать родные зубы и отказаться от протезирования.
Ранее стоматолог рассказал, как спасти зубы от кариеса, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Путин продлил срок легализации мигрантов в России до 10 сентября
- МИД РФ обвинил Киев в создании террористической ячейки с зарубежной поддержкой
- Дмитриев назвал условия для успешных переговоров России с партнерами
- Россиянам рассказали, как выбрать беговые кроссовки
- Песков: Публичное обсуждение нюансов по украинскому урегулированию невозможно
- «Проявление доброй воли»: Песков оценил перемирие к юбилею Победы
- Умер заслуженный артист России Алексей Крыченков
- Белый дом не оценил перемирие в честь 80-летия Победы в ВОВ
- СМИ: ФНС потребовала взыскать долг с мертвого отца Киркорова
- В Госдуме попросили не сравнивать зарплаты учителей и курьеров
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru