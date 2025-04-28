Экс-чиновника Минобороны арестовали за хищение 240 млн рублей

Экс-замначальника управления имуществом специальных проектов Минобороны России Олега Васенина суд арестовал по обвинению в хищении 240 млн рублей из бюджета. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета России.

Против бывшего чиновника возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество».

В Курской области арестовали замглавы фонда капремонта

Сообщается, что подразделение ведомства подписало многомиллионный контракт на приемку вторсырья с компанией «Транслом» в 2022 году. Используя поддельные документы, Васенин похитил 240 млн рублей из бюджета.

Ранее заместителя руководителя фонда капитального ремонта Курской области Ольгу Минакову арестовали по подозрению в посредничестве при передаче взятки. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Табылды Кадырбеков
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