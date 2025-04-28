СК возбудил уголовное дело против стрелявших в россиянку квадроциклистов

Дело было возбуждено по статье «Хулиганство». Уточняется, что инцидент произошел в населенном пункте Гавшино. Отмечается, что двое мужчин, расчищая проезд для квадроцикла, ломали у деревьев ветки, пострадавшая сделала им замечание. Злоумышленники выстрелили в женщину, предположительно, из травматического оружия. Потерпевшую доставили в медучреждение, ее здоровье и жизнь сейчас вне опасности.

Нападавшие скрылись с места преступления. Следствие устанавливает их личности и все обстоятельства произошедшего.

Ранее сотрудники полиции в Ленинградской области задержали подозреваемого в убийстве оперуполномоченного в Кингисеппе. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

