Правительство одобрило уголовное наказание для дропперов

Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности одобрила введение уголовной ответственности для так называемых дропперов - граждан, которые предоставляют мошенникам свои карты для вывода похищенных средств

Набиуллина: ЦБ РФ поддерживает введение уголовной ответственности для дропперов

Как заявили в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко, инициатива предусматривает наказание как за посредничество, так и за участие в обналичивании средств.

Согласно одобренному законопроекту, минимальное предложенное наказание для дропперов - обязательные работы до 480 часов. Максимум - до шести лет лишения свободы и штраф от 300 тысяч до миллиона рублей.

«Цель в том, чтобы перекрыть преступникам возможности для беспрепятственного обналичивания украденных средств», – говорится в сообщении.

Ранее глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина заявила, что в рамках борьбы с дропперами обсуждается разумное ограничение на количество банковских карт, которые могут быть оформлены на одного человека, пишут «Известия».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Уголовная ОтветственностьУголовное НаказаниеРоссиянеПравительство РоссииМошенники

Горячие новости

Все новости

партнеры