Правительство одобрило уголовное наказание для дропперов

Как заявили в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко, инициатива предусматривает наказание как за посредничество, так и за участие в обналичивании средств.

Согласно одобренному законопроекту, минимальное предложенное наказание для дропперов - обязательные работы до 480 часов. Максимум - до шести лет лишения свободы и штраф от 300 тысяч до миллиона рублей.

«Цель в том, чтобы перекрыть преступникам возможности для беспрепятственного обналичивания украденных средств», – говорится в сообщении.

Ранее глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина заявила, что в рамках борьбы с дропперами обсуждается разумное ограничение на количество банковских карт, которые могут быть оформлены на одного человека, пишут «Известия».