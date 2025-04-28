Правительство одобрило уголовное наказание для дропперов
Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности одобрила введение уголовной ответственности для так называемых дропперов - граждан, которые предоставляют мошенникам свои карты для вывода похищенных средств
Как заявили в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко, инициатива предусматривает наказание как за посредничество, так и за участие в обналичивании средств.
Согласно одобренному законопроекту, минимальное предложенное наказание для дропперов - обязательные работы до 480 часов. Максимум - до шести лет лишения свободы и штраф от 300 тысяч до миллиона рублей.
«Цель в том, чтобы перекрыть преступникам возможности для беспрепятственного обналичивания украденных средств», – говорится в сообщении.
Ранее глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина заявила, что в рамках борьбы с дропперами обсуждается разумное ограничение на количество банковских карт, которые могут быть оформлены на одного человека, пишут «Известия».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru