Глава МИД Бразилии заявил, что БРИКС не планирует создание новых валют

Страны, входящие в БРИКС, не планируют создание каких-либо новых валют. Об этом заявил министр иностранных дел Бразилии Мауру Виейра.

Рябков заявил, что БРИКС не разрабатывает альтернативу доллару

По его словам, у членов объединения «есть интерес к осуществлению транзакций с меньшими издержками».

Министр также добавил, что члены БРИКС обсуждают осуществление взаимных расчётов в национальных валютах.

Ранее замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин заявил, о продолжающемся росте влияния стран БРИКС на мировую экономику, пишут «Известия».

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ФОТО: ТАСС / Александр Щербак
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