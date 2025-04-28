Глава МИД Бразилии заявил, что БРИКС не планирует создание новых валют
28 апреля 202518:15
Страны, входящие в БРИКС, не планируют создание каких-либо новых валют. Об этом заявил министр иностранных дел Бразилии Мауру Виейра.
По его словам, у членов объединения «есть интерес к осуществлению транзакций с меньшими издержками».
Министр также добавил, что члены БРИКС обсуждают осуществление взаимных расчётов в национальных валютах.
Ранее замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин заявил, о продолжающемся росте влияния стран БРИКС на мировую экономику, пишут «Известия».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru