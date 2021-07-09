Митрохин предсказал «разгул админресурса» на предстоящих выборах

«Яблочник» Митрохин рассказал, что будет конкурировать на выборах с самовыдвиженцем Леоновым, которого поддержит власть.

«Единая Россия» может лишиться кандидатов на выборах в Госдуму в одном из самых сложных для партии округов Москвы — 208-м (ЦАО). Выигравший праймериз и выдвинутый съездом партии Карен Аперян не подал документы на регистрацию кандидатом, а нового кандидата в округе единороссы не могут выдвинуть по закону — такие решения принимает только съезд, пишет РБК. А занявший на предварительном голосовании «Единой России» второе место, избиравшийся в Думу шесть последних созывов, Николай Гончар и вовсе заявил, что раздумывает над тем, чтобы поддержать на выборах члена федерального политического комитета партии «Яблоко» Сергея Митрохина.

Сам Митрохин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что власть поддержит нейтрального человека, самовыдвиженца на выборах в Госдуму Олега Леонова.

«Причина очевидная — от власти идет другой человек — Леонов. На его поддержку брошен огромный административный ресурс. Принадлежность к «Единой России» — это сегодня не тот фактор, который содействует продвижению кандидата. Поэтому сделана ставка на человека якобы нейтрального. Леонов — это кандидат от власти, это очевидно», — сказал Митрохин.
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«Яблочник» также поблагодарил Гончара, отметив, что для него важна любая поддержка.

«Гончар — авторитетный, опытный человек, я благодарен ему за поддержку. Очень трудно оценивать шансы, потому что будет невероятный разгул административного ресурса этих выборах. Этому содействует последние изменения в законодательстве: трехдневное голосование, электронное голосование. Сочетание этих поправок открывают безудержные возможности для изменения результатов выборов в ту сторону, которая нужна власти. В этой ситуации невозможно ничего предсказывать, оценивать, прогнозировать», — считает Митрохин.

Ранее политолог Аббас Галлямов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что помешать результатам партии «Яблоко» на предстоящих выборах могут заявления ее основателя Григория Явлинского, который обратился к сторонникам Алексея Навального с просьбой не голосовать за «Яблоко».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
ТЕГИ:ГосдумаВыборыСергей Митрохин
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