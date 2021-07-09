Митрохин предсказал «разгул админресурса» на предстоящих выборах

«Единая Россия» может лишиться кандидатов на выборах в Госдуму в одном из самых сложных для партии округов Москвы — 208-м (ЦАО). Выигравший праймериз и выдвинутый съездом партии Карен Аперян не подал документы на регистрацию кандидатом, а нового кандидата в округе единороссы не могут выдвинуть по закону — такие решения принимает только съезд, пишет РБК. А занявший на предварительном голосовании «Единой России» второе место, избиравшийся в Думу шесть последних созывов, Николай Гончар и вовсе заявил, что раздумывает над тем, чтобы поддержать на выборах члена федерального политического комитета партии «Яблоко» Сергея Митрохина.

Сам Митрохин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что власть поддержит нейтрального человека, самовыдвиженца на выборах в Госдуму Олега Леонова.

«Причина очевидная — от власти идет другой человек — Леонов. На его поддержку брошен огромный административный ресурс. Принадлежность к «Единой России» — это сегодня не тот фактор, который содействует продвижению кандидата. Поэтому сделана ставка на человека якобы нейтрального. Леонов — это кандидат от власти, это очевидно», — сказал Митрохин.