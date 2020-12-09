Пропаганда и 90-е: Митрохин поспорил с Познером об истоках «ненависти» к демократии

Часть россиян негативно относятся к демократии, поскольку в ни при царе, ни при советской власти её не было, считает телеведущий Владимир Познер. Фактически, говоря о либерализме и демократии, эти люди рассуждают о том, чего не знают, полагает он.

«Неграмотность, зависть, комплекс неполноценности – вот основные, на мой взгляд, причины отрицательного отношения многих россиян к демократии», – приводится мнение Познера на его сайте.

Бывший председатель Российской объединенной демократической партии «Яблоко» Сергей Митрохин в эфире НСН согласился с мнением о наличии комплекса неполноценности у россиян и объяснил, откуда он взялся.

«Комплекса неполноценности никогда не было в российских гражданах. Этот комплекс навязывается официальной пропагандой, которая официально выставляет Россию какой-то несчастной страной, с которой все воюют, которой все желают зла, желают ее уничтожить. Это все постоянно вдалбливается в головы несчастных граждан в новостях, передачах, программах. С этой точки зрения о комплексе неполноценности можно говорить. Я бы так и сказал - навязанный комплекс неполноценности. Он внедряется в массовое сознание в интересах властей, так как им нужна поддержка в лице населения и так далее. Это следствие пропаганды», - считает он.

У нелюбви россиян к демократии другие причины, полагает Митрохин. «Массовая ненависть» к демократии - ещё одно явление, порождённое пропагандой, уверен он.

«Дело здесь совсем не в комплексе неполноценности. Дело в той пропаганде, которая ежедневно и ежечасно выливается из средств массовой информации, в первую очередь, государственных телеканалов. И та часть населения, которая регулярно смотрит эти каналы, конечно, подвергается антилиберальному и антидемократическому воздействию», - заявил собеседник НСН.