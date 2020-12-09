Пропаганда и 90-е: Митрохин поспорил с Познером об истоках «ненависти» к демократии
Экс-председатель российской объединенной демократической партии «Яблоко» Сергей Митрохин в эфире НСН назвал пропаганду причиной появления у россиян комплекса неполноценности.
Часть россиян негативно относятся к демократии, поскольку в ни при царе, ни при советской власти её не было, считает телеведущий Владимир Познер. Фактически, говоря о либерализме и демократии, эти люди рассуждают о том, чего не знают, полагает он.
«Неграмотность, зависть, комплекс неполноценности – вот основные, на мой взгляд, причины отрицательного отношения многих россиян к демократии», – приводится мнение Познера на его сайте.
Бывший председатель Российской объединенной демократической партии «Яблоко» Сергей Митрохин в эфире НСН согласился с мнением о наличии комплекса неполноценности у россиян и объяснил, откуда он взялся.
«Комплекса неполноценности никогда не было в российских гражданах. Этот комплекс навязывается официальной пропагандой, которая официально выставляет Россию какой-то несчастной страной, с которой все воюют, которой все желают зла, желают ее уничтожить. Это все постоянно вдалбливается в головы несчастных граждан в новостях, передачах, программах. С этой точки зрения о комплексе неполноценности можно говорить. Я бы так и сказал - навязанный комплекс неполноценности. Он внедряется в массовое сознание в интересах властей, так как им нужна поддержка в лице населения и так далее. Это следствие пропаганды», - считает он.
У нелюбви россиян к демократии другие причины, полагает Митрохин. «Массовая ненависть» к демократии - ещё одно явление, порождённое пропагандой, уверен он.
«Дело здесь совсем не в комплексе неполноценности. Дело в той пропаганде, которая ежедневно и ежечасно выливается из средств массовой информации, в первую очередь, государственных телеканалов. И та часть населения, которая регулярно смотрит эти каналы, конечно, подвергается антилиберальному и антидемократическому воздействию», - заявил собеседник НСН.
По словам Митрохина, молодежь воспринимает ситуацию более объективно. Он рассказал, что старшее поколение обмануто предыдущей властью, где демократия использовалась для достижения корыстных целей правительственной верхушки.
«Конечно, молодежь более склонна к восприятию объективной картины мира, в этой картине мира демократия занимает достойное место. Это строй, лучше которого человечество еще не придумало. Среди пожилого населения отношение другое. В силу исторических обстоятельств. В 90-е годы идеи демократии совмещались с совершенно неприемлемыми процедурами типа приватизации. Обнищание массы населения и так далее. Демократия была дискредитирована. Но большую часть дискредитации осуществляет уже нынешняя власть последние 15 лет. Происходит дискредитация идей демократии теми людьми, которые ее использовали в корыстных интересах, эти реформаторы 90-х. И на это накладывается официальная пропаганда, которая все европейское, все западное третирует как неприемлемое для России, враждебное, губительное», - добавил он.
Ранее Познер заявил, что основная проблема России – это люди, рожденные в советский период, которые разделяют ценности уже несуществующего общества. Позитивные сдвиги в России он связывает с тем, что постепенно во власть приходят люди, не имеющие советского бэкграунда. В этой связи он отмечает, что за последние 30 лет страна совершила «огромный прыжок».
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
2,5 млн+26 190 / сут.
Умерли
44 718+559 / сут.
Выздоровели
2,0 млн+26 266 / сут.
- Песков счел тяжелой ситуацию с парижскими договоренностями по Донбассу
- «Неуважение к людям». Песков осудил протесты рестораторов Санкт-Петербурга
- Гинцбург: Закрытие границ для борьбы с COVID-19 исчерпало себя
- Песков опроверг информацию о наличии у Путина одинаковых кабинетов
- В Кремле оценили возможность переговоров Путина и Зеленского
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru