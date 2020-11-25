Познер назвал основную проблему России
Основная проблема России – советские люди, которые в ней живут, написал тележурналист Владимир Познер на своем сайте «Познер Online».
«Если же попытаться объяснить себе причины того, что Россия и в самом деле отставала по экономическому развитию от Запада, то тому есть, на мой взгляд, два объяснения. Первое – это принятие православия. Второе, это приход к власти большевиков и советский период», - написал Познер.
По его словам, основная проблема в том, что страной управляют люди, выросшие в советский период и разделяющие ценности несуществующего уже общества. Позитивные сдвиги в России он связывает с тем, что постепенно во власть приходят люди, не имеющие советского бэкграунда. В этой связи он отмечает, что за последние 30 лет страна совершила «огромный прыжок».
Ранее Познер заявил в интервью на своем сайте, что у Советского Союза имелись фашистские черты.
Член президиума ЦК КПРФ, депутат Госдумы Валерий Рашкин в эфире НСН назвал мнение Познера об СССР «непотребным», а его самого – «больным человеком» и «подонком».
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