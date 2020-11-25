Познер назвал основную проблему России

По его словам, основная проблема в том, что страной управляют люди, выросшие в советский период и разделяющие ценности несуществующего уже общества. Позитивные сдвиги в России он связывает с тем, что постепенно во власть приходят люди, не имеющие советского бэкграунда. В этой связи он отмечает, что за последние 30 лет страна совершила «огромный прыжок».

Ранее Познер заявил в интервью на своем сайте, что у Советского Союза имелись фашистские черты.

Член президиума ЦК КПРФ, депутат Госдумы Валерий Рашкин в эфире НСН назвал мнение Познера об СССР «непотребным», а его самого – «больным человеком» и «подонком».

