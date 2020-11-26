Вассерман поспорил с Познером о главной проблеме современной России

Публицист Анатолий Вассерман в интервью НСН призвал вспомнить ценности СССР, которые важны по сей день.

Телеведущий Владимир Познер считает, что основная проблема России – это люди, рожденные в советский период, которые разделяют ценности уже несуществующего общества.

Публицист Анатолий Вассерман в беседе с НСН поспорил с журналистом.

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«Владимиру Владимировичу, конечно, виднее. Он родился как раз в советский период и в советское время пламенно разделял ценности этого общества. Другое дело, что сейчас главная проблема России – это именно те люди, кто разрушил это общество и до сих пор пытается навязать нам чуждые ценности, вместо того, чтобы выяснить, что из прошлого остается ценным по сей день», – отметил он.

Также Вассерман в интервью НСН предложил альтернативный вариант работы фудкортов в ТЦ на фоне коронавирусных ограничений.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияВладимир ПознерАнатолий Вассерман
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