Вассерман поспорил с Познером о главной проблеме современной России
Публицист Анатолий Вассерман в интервью НСН призвал вспомнить ценности СССР, которые важны по сей день.
Телеведущий Владимир Познер считает, что основная проблема России – это люди, рожденные в советский период, которые разделяют ценности уже несуществующего общества.
Публицист Анатолий Вассерман в беседе с НСН поспорил с журналистом.
«Владимиру Владимировичу, конечно, виднее. Он родился как раз в советский период и в советское время пламенно разделял ценности этого общества. Другое дело, что сейчас главная проблема России – это именно те люди, кто разрушил это общество и до сих пор пытается навязать нам чуждые ценности, вместо того, чтобы выяснить, что из прошлого остается ценным по сей день», – отметил он.
Также Вассерман в интервью НСН предложил альтернативный вариант работы фудкортов в ТЦ на фоне коронавирусных ограничений.
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