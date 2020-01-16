Мишустин встретился с депутатами «Единой России»
Глава Федеральной налоговой службы (ФНС), кандидат на пост премьер-министра РФ Михаил Мишустин проводит встречу с фракцией «Единая Россия» в Госдуме.
После этого, как ожидается, Мишустин встретится с представителями «Справедливой России», КПРФ и ЛДПР, передает РИА Новости.
В девятом часу утра Мишустин беседовал со спикером Госдумы Вячеславом Володиным, передает RT.
Кандидатуру Мишустина предложил Госдуме 15 января президент России Владимир Путин после отставки правительства Дмитрия Медведева в полном составе.
Экономист Никита Кричевский в эфире НСН отметил, что Мишустин досконально знает ситуацию внутри страны, при этом обычно действует в жестком стиле.
«Я не удивлюсь, если окажется, что в ближайшие дни значительное количество высших государственных служащих спешно покинут Россию. Будет это связано с тем, что на должность пришел человек, который знает об их “шалостях” буквально все», - сказал он.
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