Мишустин встретился с депутатами «Единой России»

После этого, как ожидается, Мишустин встретится с представителями «Справедливой России», КПРФ и ЛДПР, передает РИА Новости.

В девятом часу утра Мишустин беседовал со спикером Госдумы Вячеславом Володиным, передает RT.

Кандидатуру Мишустина предложил Госдуме 15 января президент России Владимир Путин после отставки правительства Дмитрия Медведева в полном составе.

Экономист Никита Кричевский в эфире НСН отметил, что Мишустин досконально знает ситуацию внутри страны, при этом обычно действует в жестком стиле.

«Я не удивлюсь, если окажется, что в ближайшие дни значительное количество высших государственных служащих спешно покинут Россию. Будет это связано с тем, что на должность пришел человек, который знает об их “шалостях” буквально все», - сказал он.

