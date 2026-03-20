«Россия не проиграет»: Белоруссии и США предсказали экономическое партнерство
Первые шаги США к сближению с Белоруссией — неплохой сигнал для Минска, но до полной нормализации отношений и доверия еще далеко, сказал НСН Алексей Дзермант.
Снятие санкций США с Белоруссии и помилование 250 белорусских заключенных могут быть шагами, направленными на последующее экономическое сотрудничество Вашингтона и Минска. Об этом НСН заявил белорусский политолог, директор центра изучения и развития континентальной интеграции «Северная Евразия» Алексей Дзермант.
США снимают санкции с Белинвестбанка, Банка развития Белоруссии и Минфина Белоруссии. Об этом заявил спецпосланник президента США Дональда Трампа Джон Коул. США также приняли решение вывести из всех санкционных списков Белорусскую калийную компанию и «Беларуськалий». Вскоре президент Белоруссии Александр Лукашенко помиловал 250 заключённых, осужденных за экстремизм. По мнению Дзерманта, предпринятые шаги могут свидетельствовать о дальнейшем экономическом партнерстве.
«Ослабления поддержки президента России Владимира Путина точно не будет, потому что Лукашенко неоднократно говорил, что отношения с Россией и Китаем в переговорах с США выносятся за скобки и не обсуждаются. Может быть, речь идет о каких-то экономических проектах. Та же торговля калийными удобрениями на мировом рынке при посредничестве США, на этом американцы могут зарабатывать. Мотивацию американцев скорее нужно искать в каком-то финансовом плане. Не скажу, что из-за санкций Минск испытывал какие-то серьезные проблемы, но если говорить о расчетах, о банках, то санкции затрудняли внешнеэкономическую деятельность. Надеемся, теперь она активизируется на определенных направлениях. Но в целом не думаю, что экономическая ситуация кардинально изменится», — сказал Дзермант.
Собеседник НСН добавил, что уступки в отношениях между Белоруссией и США могут быть только взаимными.
«Это комплексный вопрос безопасности. Если американцы хотят, чтобы российское оружие убрали с территории Белоруссии, значит, нужно убирать американское с территории Европы и вообще снижать уровень конфронтации. Если Вашингтон этого хочет, пусть сам предпримет какие-то шаги. Никто не будет делать односторонние вещи и верить только словам. Я бы пока смотрел на происходящее с осторожным оптимизмом. Это неплохой первый сигнал, но дальше посмотрим на поведение США, потому что особого доверия все равно нет. Пока идет хоть какая-то нормализация и вывод из того дна, на котором отношения находились раньше», — подытожил он.
Ранее Лукашенко в ходе встречи с Коулом назвал себя сторонником Трампа.
