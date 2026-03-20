Умерла супруга Олега Басилашвили телеведущая Галина Мшанская
Телеведущая, музыкальный редактор, сценарист и жена народного артиста СССР Олега Басилашвили Галина Мшанская умерла на 92 году жизни. Об этом сообщает пресс-служба администрации Санкт-Петербурга.
Соболезнования актёру и его семье выразил губернатор Северной столицы Александр Беглов. Он отметил, что Мшанская была «ярким, талантливым человеком», а также «глубочайшим знатоком театра и классической музыки».
«Светлую память о Галине Евгеньевне Мшанской будет хранить Санкт‑Петербург», - подчеркнул Беглов.
Ранее на 91-м году жизни умерла вдова народного артиста СССР Алексея Баталова Гитана Леонтенко, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Умер патриарх Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет
- Военкор Коц заявил, что конфликт на Украине не закончится в 2027 году
- Песков: Украина должна прекратить энергетический шантаж других стран
- Врач назвала две причины эпидемии сахарного диабета в России
- «Замели грязь под ковер»: Эколог об открытии пляжей Анапы этим летом
- «Россия не проиграет»: Белоруссии и США предсказали экономическое партнерство
- Центробанк снизил ключевую ставку до 15%
- Умерла супруга Олега Басилашвили телеведущая Галина Мшанская
- Минпромторг предложил ввести маркировку автозапчастей с 1 сентября
- Голикова предупредила об угрозе эпидемии сахарного диабета в РФ