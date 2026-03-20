Умерла супруга Олега Басилашвили телеведущая Галина Мшанская

Телеведущая, музыкальный редактор, сценарист и жена народного артиста СССР Олега Басилашвили Галина Мшанская умерла на 92 году жизни. Об этом сообщает пресс-служба администрации Санкт-Петербурга.

Соболезнования актёру и его семье выразил губернатор Северной столицы Александр Беглов. Он отметил, что Мшанская была «ярким, талантливым человеком», а также «глубочайшим знатоком театра и классической музыки».

«Светлую память о Галине Евгеньевне Мшанской будет хранить Санкт‑Петербург», - подчеркнул Беглов.

Ранее на 91-м году жизни умерла вдова народного артиста СССР Алексея Баталова Гитана Леонтенко, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: Телеграм-канал ведущей Ники Стрижак
