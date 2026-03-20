«Сахарный диабет - уже давно эпидемия, статистика это подтверждает. Рост заболевания происходит не год, не два и даже не три. Это проблема, связанная со структурой питания. У нас в доступе давно быстрые углеводы – газировки, соусы, в них углеводы еще и скрытые. Я уже не говорю о том, что в целом калорийность пищи сильно выросла. Наши дети уже потребляют это с раннего возраста, подсаживаются на сладкие продукты. Второй фактор – отсутствие физической нагрузки. Углеводы, которые поступают в организм, при избытке превращаются в жиры. Дети, которые со школы страдают сахарным диабетом, еще и полные. Здесь две проблемы. Набор веса сопровождается сахарным диабетом. Дети сидят за компьютером, мы последние годы пытаемся их расшевелить, чтобы была физическая нагрузка. Но люди даже в магазин сегодня уже не ходят, продукты привозят домой», - объяснила она.

Она подчеркнула, что внешние факторы могут усугубить генетическую предрасположенность к сахарному диабету, поэтому заболевание «молодеет».

«На сахарный диабет влияет генетика, но не на сто процентов. Если бы человек не употреблял углеводы в таком количестве и больше бы двигался, в этом случае сахарный диабет бы не развивался. Есть люди более предрасположенные и менее, это сложный механизм. Но внешние факторы вызывают заболевание достаточно рано. Если человек постоянно ест быстрые углеводы, они быстро всасываются в кровь. Например, взяли чупа-чупс или сок на пустой желудок, тут же идет всасывание этих углеводов. Организм неадекватно много выбрасывает инсулина в таком случае. Возникает порочный круг, потому что инсулина надо все больше, а чувствительность рецепторов снижается. Так и развивается сахарный диабет второго типа. Он не появляется за один день, он развивается медленно и долго. Это уже необратимые вещи, постоянный контроль, прием препаратов…Это больше социальная проблема, которая вытекает из образа жизни», - заключила собеседница НСН.

Нельзя определять диабет по симптомам, так как они уже появляются при отметке сахара в крови 10, тогда как диабет начинается со значения 7. Об этом НСН рассказал врач и телеведущий Александр Мясников.

