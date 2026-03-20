Песков: Украина должна прекратить энергетический шантаж других стран

Украина должна прекратить безрассудные попытки ударов по компрессорным станциям. Как пишет RT, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Атаки ВСУ на компрессорную станцию «Русская» лишат Европу 40 млрд кубов газа

По его словам, украинские власти должны отказаться от подобных действий «без каких-либо условий».

«Также Киев должен без каких-либо условий прекратить энергетический шантаж других стран, в том числе, и стран Евросоюза», - заключил представитель Кремля.

Ранее в «Газпроме» заявили, что в период с 17 по 19 марта были зафиксированы попытки удара 22 беспилотниками по компрессорной станции «Русская», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
ТЕГИ:АтакаЭнергетикаУкраинаДмитрий Песков

Горячие новости

Все новости

партнеры