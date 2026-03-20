Умер патриарх Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет

Патриарх Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет умер в возрасте 97 лет. Об этом сообщает РИА Новости.

По информации СМИ, несколько дней назад священнослужитель был госпитализирован в связи с ухудшением состояния здоровья.

Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний в своих соцсетях призвал «всеукраинскую паству возносить молитвы за упокой души патриарха».

Ранее 93 году жизни скончался глава Грузинской православной церкви Илия II, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
