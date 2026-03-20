Умер патриарх Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет
20 марта 202614:14
Патриарх Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет умер в возрасте 97 лет. Об этом сообщает РИА Новости.
По информации СМИ, несколько дней назад священнослужитель был госпитализирован в связи с ухудшением состояния здоровья.
Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний в своих соцсетях призвал «всеукраинскую паству возносить молитвы за упокой души патриарха».
Ранее 93 году жизни скончался глава Грузинской православной церкви Илия II, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
- Военкор Коц заявил, что конфликт на Украине не закончится в 2027 году
- Песков: Украина должна прекратить энергетический шантаж других стран
- Врач назвала две причины эпидемии сахарного диабета в России
- «Замели грязь под ковер»: Эколог об открытии пляжей Анапы этим летом
- «Россия не проиграет»: Белоруссии и США предсказали экономическое партнерство
- Центробанк снизил ключевую ставку до 15%
- Умерла супруга Олега Басилашвили телеведущая Галина Мшанская
- Минпромторг предложил ввести маркировку автозапчастей с 1 сентября
- Голикова предупредила об угрозе эпидемии сахарного диабета в РФ