Минпромторг предложил ввести маркировку автозапчастей с 1 сентября
Минпромторг предложил ввести обязательную маркировку автозапчастей в России с 1 сентября текущего года. Об этом говорится в сообщении ведомства.
«Проект предусматривает поэтапное введение обязательной маркировки автозапчастей (отдельных видов компонентов транспортных средств, устройств с двигателем внутреннего сгорания и самоходных машин) средствами идентификации», - подчеркнули в министерстве.
Минпромторг указал на высокую долю нелегального рынка в обороте автозапчастей в РФ. Это ведет к реализации некачественной и небезопасной продукции, росту числа нарушений в отрасли, которые связаны с ввозом и продажей контрафактных компонентов в сегменте легковых авто.
Ранее стало известно, что производители и импортеры в России завершают финальную подготовку к обязательной цифровой маркировке кофе.
