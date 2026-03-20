Минпромторг предложил ввести маркировку автозапчастей с 1 сентября

Минпромторг предложил ввести обязательную маркировку автозапчастей в России с 1 сентября текущего года. Об этом говорится в сообщении ведомства.

«Проект предусматривает поэтапное введение обязательной маркировки автозапчастей (отдельных видов компонентов транспортных средств, устройств с двигателем внутреннего сгорания и самоходных машин) средствами идентификации», - подчеркнули в министерстве.

Минпромторг указал на высокую долю нелегального рынка в обороте автозапчастей в РФ. Это ведет к реализации некачественной и небезопасной продукции, росту числа нарушений в отрасли, которые связаны с ввозом и продажей контрафактных компонентов в сегменте легковых авто.

Ранее стало известно, что производители и импортеры в России завершают финальную подготовку к обязательной цифровой маркировке кофе.

